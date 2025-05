C’è una notizia terribile Federica Panicucci dolore in diretta | Purtroppo è morta

Una tragedia ha colpito Mediaset: è venuta a mancare Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’informazione. La triste notizia è stata annunciata in diretta durante "Mattino Cinque News" del 27 maggio, suscitando profonda emozione tra i conduttori, tra cui Federica Panicucci, che ha condiviso il dolore con il pubblico e i colleghi.

Mediaset è in lutto per la scomparsa di Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’informazione. La notizia è stata annunciata in diretta nella puntata di Mattino Cinque News di martedì 27 maggio, chiusa con parole di grande commozione da parte dei conduttori Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che hanno voluto esprimere pubblicamente la loro vicinanza al collega e alla sua famiglia. « Un grande lutto ha colpito la famiglia di Mediaset », ha detto Vecchi rivolgendosi al pubblico, «con la scomparsa di Sabrina Giuliodori, moglie del nostro caro amico Andrea Delogu»... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it