C' è un uomo nel Piave | arrivano sommozzatori ed elicottero ma era un pescatore

Nella mattinata del 27 maggio, una chiamata al centralino dei vigili del fuoco di Treviso ha segnalato un uomo in difficoltà nel fiume Piave. La situazione ha attivato un'immediata mobilitazione di sommozzatori ed elicotteri, ma quando le squadre di soccorso sono arrivate, hanno scoperto che si trattava solo di un pescatore. L'episodio ha messo in luce l'importanza della tempestività nell'intervento in situazioni di emergenza.

«C'è un uomo caduto nel Piave, è in difficoltà in acqua». E' stata di questo tenore la telefonata che è giunta al centralino dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso nella prima mattinata di oggi, 27 maggio, intorno alle 9. A chiamare il 115 per lanciare questo allarme è stata una... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - «C'è un uomo nel Piave»: arrivano sommozzatori ed elicottero ma era un pescatore

Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk