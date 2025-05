Ce l’ho fatta soprattutto per te Raffaella magistrato a soli 26 anni e la dedica | chi era il nonno

A soli 26 anni, Raffaella Granata ha realizzato il suo sogno di diventare magistrata, dedicando questo importante traguardo al nonno Raffaele, una figura centrale nella sua vita. La sua storia, segnata da una ferita familiare mai sanata, si trasforma in un racconto di determinazione e riscatto, rappresentando un esempio di resilienza e memoria che ispira tutti noi.

La sua storia affonda le radici in una ferita familiare mai rimarginata, ma si sviluppa come un racconto di determinazione, memoria e riscatto. A soli 26 anni, Raffaella Granata ha coronato il sogno di diventare magistrata, un traguardo che ha voluto dedicare prima di tutto a suo nonno, Raffaele. “Caro nonno, hai visto, ce l’ho fatta. Soprattutto per te “, ha scritto su Repubblica, racchiudendo in poche parole una vita di studio e una missione ereditata fin dall’infanzia. Raffaele Granata era il titolare del lido La Fiorente a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un uomo onesto, che nel luglio del 2008 venne assassinato dai killer del clan dei Casalesi... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

