C’è ancora una possibilità per opporsi al trattamento dei dati per addestrare l’IA di Meta

Il termine per esercitare l'opt-out sul trattamento dei dati da parte di Meta per l'addestramento della sua intelligenza artificiale è scaduto, ma gli utenti potrebbero avere ancora delle possibilità per opporsi. Tuttavia, esplorare queste opzioni comporta alcune complicazioni. Scopriamo cosa significa realmente per la privacy degli utenti e le implicazioni di queste scelte.

