cds – le cifre i retroscena sull acquisto della villa e il ruolo della moglie

Il recente acquisto di una villa a Napoli ha sollevato favorevoli commenti e diverse speculazioni, in particolare sul ruolo della moglie del calciatore coinvolto. Questo articolo del CdS esplora i retroscena dell'acquisto, il contesto locale e le reazioni dei tifosi, pronti ad accogliere la nuova stella del calcio nella loro città. Scopriamo insieme i dettagli di questa affascinante vicenda.

2025-05-27 07:48:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: INVIATO A NAPOLI – Questa non è Ibiza, ma è Napoli che gode e allarga le braccia per accoglierlo: «Ti aspettiamo KDB», con un cuore azzurro e l’emoji del Vesuvio. Juan Jesus, insospettabile anfitrione, è il primo compagno di squadra del futuro a dare una sorta di benvenuto a Kevin De Bruyne. Poche parole, però molto significative, postate tra i commenti della foto che Kevin ha pubblicato su Instagram dopo l’ultima partita giocata domenica con la maglia del City contro il Fulham. «The last dance». E ora, magari, una tarantella: De Bruyne e il Napoli sono occhi negli occhi, ammiccano come Capri e il Lungomare che ieri è diventato una sola cosa con il Golfo... 🔗 Leggi su Justcalcio.com