CdS – Il nuovo tecnico sarà una scelta valida Date fiducia alla Roma E su Gasperini…

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, torna a discutere del futuro tecnico della squadra durante un evento ufficiale, ricevendo il "Premio Simpatia" dal sindaco Gualtieri. Le sue dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport, offrono spunti interessanti su potenziali scelte per il prossimo allenatore e la fiducia necessaria nei confronti della Roma, con un particolare focus sulle possibilità legate a Gasperini.

Claudio Ranieri torna a parlare del futuro allenatore della Roma. L'ex tecnico giallorosso questo pomeriggio è stato accolto in pompa magna dal sindaco Gualtieri per ricevere il "Premio Simpatia" alla Sala Protomoteca. Roma, le parole di Ranieri sul prossimo allenatore giallorosso. Queste le parole di Ranieri sulla scelta dell' allenatore: " Sarà sicuramente una scelta valida, ma la cosa più importante è perché ho smesso: per dare al nuovo allenatore una possibilità di progetto. Con me non ci sarebbe stato futuro, tanto vale iniziare prima e dargli l'opportunità di conoscere tutto del sistema Roma, i tifosi della Roma...

