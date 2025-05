Cava de’ Tirreni conferenza stampa di presentazione del Corteo imperiale di Carlo V

Mercoledì 28 maggio, alle 11, la Sala di Rappresentanza del Comune di Cava de’ Tirreni ospiterà una conferenza stampa per presentare il corteo imperiale dedicato all'ingresso di Carlo V, che si terrà il 31 maggio. L'evento, organizzato dall'Associazione locale, celebrerà un momento storico significativo, coinvolgendo la comunità in un'affascinante rievocazione del passato.

Mercoledì 28 maggio, alle ore 11, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Cava de' Tirreni, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa " Cava 1535 – L'ingresso dell'imperatore Carlo V" che si svolgerà il prossimo 31 maggio. La manifestazione – organizzata dall' Associazione Pistonieri Santa Maria del Rovo e finanziata dalla Regione Campania, con il patrocinio del Comune di Cava de' Tirreni – rievoca il passaggio dell'imperatore Carlo V d'Asburgo nella Città de La Cava, che avvenne nel 1535 e che riconfermò a Cava lo status di città demaniale e tutti i privilegi già concessi dai precedenti sovrani...

