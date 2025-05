Catania tentano la ‘truffa dello specchietto’ in via Santa Sofia due fermati dalla polizia

Due uomini di Catania, di 55 e 40 anni, sono stati fermati dalla polizia per aver tentato la cosiddetta "truffa dello specchietto" in via Santa Sofia. Accusando ignari automobilisti di aver danneggiato il loro veicolo, cercavano di ottenere un risarcimento illecito. Entrambi i fermati avevano già precedenti specifici per truffa.

Il piano criminale di due catanesi di 55 e 40 anni, entrambi con precedenti specifici per truffa, è andato in fumo grazie alla decisiva collaborazione tra la Polizia di Stato e un cittadino, vittima della tentata truffa. L'uomo ha subito chiesto l'intervento dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Borgo-Ognina" dopo essersi imbattuto nei due che, mettendo in scena la "truffa dello specchietto", hanno tentato di far credere di aver subito un danno

