Catania fedeli contro il parroco che benedice con lo spruzzino

A Catania, cresce la polemica su Don Alessandro, parroco della chiesa di San Sebastiano ad Acireale, dopo che un video lo ritrae mentre impartisce benedizioni utilizzando un nebulizzatore per piante. Questa pratica insolita ha suscitato reazioni contrastanti tra i fedeli, sollevando interrogativi sulla sacralità dei riti e sull'innovazione nelle celebrazioni religiose. Il dibattito si accende attorno a un gesto che stravolge le tradizioni ecclesiastiche.

Don Alessandro della chiesa di San Sebastiano ad Acireale è stato filmato mentre impone la benedizione in una nuova attività all'interno di un centro commerciale utilizzando un nebulizzatore ad acqua per le piante... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Catania, fedeli contro il parroco che benedice con lo "spruzzino"

