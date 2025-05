Castello festival 2025 torna la rassegna estiva in piazza Eremitani e a Palazzo Zuckermann

Il Castello Festival 2025 si prepara a illuminare l'estate con una ricca rassegna di eventi in Piazza Eremitani e a Palazzo Zuckermann. Concerti, recital teatrali, cabaret e danze accoglieranno artisti di spicco come Paolo Fresu Devil Quartet e Andrea Pennacchi, promettendo serate indimenticabili nel cuore della cultura italiana e internazionale. Un'occasione imperdibile per vivere la magia dell'arte dal vivo!

Un‚Äôestate di grandi appuntamenti tra concerti, recital teatrali, cabaret, spettacoli di danza e talk con alcuni tra i nomi pi√Ļ importanti del panorama italiano e internazionale. Tra gli ospiti¬†Paolo Fresu Devil Quartet,¬†Andrea Pennacchi & Massimo Carlotto,¬†Oblivion,¬†Geg√® Telesforo,¬†Simona... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ¬© Padovaoggi.it - Castello festival 2025, torna la rassegna estiva in piazza Eremitani e a Palazzo Zuckermann

Ne parlano su altre fonti

Castello festival 2025, torna la rassegna estiva in piazza Eremitani e a Palazzo Zuckermann; Festival Settimana delle Culture, torna L'Amaru Casu della baronessa; Al Castello scaligero torna il Villafranca Fest; Festival delle bambine e dei bambini Milano dal 24 al 27 maggio 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Castello festival 2025, torna la rassegna estiva in piazza Eremitani e a Palazzo Zuckermann - La rassegna animerà l'estate patavina dal 1 luglio al 14 settembre. Attenzione la programmazione potrebbe subire modifiche per esigenze organizzative. Per verificare l'esattezza del calendario si cons ... 🔗padovaoggi.it scrive

Fieste da Sedon: torna il festival della musica friulana al Castello di Ragogna - RAGOGNA (UD) - Domenica 1 giugno 2025, con inizio alle ore 14.30, ritorna la tradizionale Fieste da Sedon, l‚Äôappuntamento dedicato alla musica popolare friulana che si svolgerà nel suggestivo Castello ... 🔗Come scrive nordest24.it

Torna il SuperAurora Festival nel magico parco di Castello Chigi a Roma?? #festival