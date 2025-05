Castellaneta | Addò ste’ l’amor? Giovedì

Il Gruppo A.N.S.P.I. “Don Nunzio Picaro” di Castellaneta, dopo il trionfo del “Superminifestival 2025”, presenta con entusiasmo la nuova commedia in vernacolo intitolata “Addò ste’ l’amor?”. L'evento si svolgerà nuovamente presso il CineTeatro, promettendo un'esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. Non perdere l'occasione di assistere a questo affascinante spettacolo!

Di seguito il comunicato: Dopo l’eclatante successo del “Superminifestival 2025”, il Gruppo A.N.S.P.I. “Don Nunzio Picaro” di Castellaneta si rimette in gioco con una nuova commedia in vernacolo, dal titolo “Addò ste’ l’amor?”. Location di questa ennesima manifestazione torna ad essere il CineTeatro Valentino e già da circa un mese si registra quasi il sold out, con pochissimi posti ancora a disposizione, esclusivamente in galleria. Scritta ancora una volta da Piero Giandomenico, presidente dell’associazione Gruppo A.N.S.P.I. “Don Nunzio Picaro” e da lui diretta, questa commedia viene definita un po’ “amara”, dato il canovaccio che risalta molto gli aspetti materiali a discapito dei sentimenti: ciò però non tragga in inganno perché le risate sono assolutamente assicurate... 🔗 Leggi su Noinotizie.it