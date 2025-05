castelfranco piandiscò forti abbassamenti di pressione e mancanze d acqua il 4 giugno

Arezzo, 27 maggio 2025 – Publiacqua avvisa i cittadini di Castelfranco Piandiscò che il 4 giugno, a partire dalle ore 08.00, si verificheranno significativi abbassamenti di pressione e interruzioni nell'erogazione dell'acqua. I disagi saranno dovuti a lavori di rinnovo della rete idrica e interesseranno diverse vie, tra cui loc. Pulicciano e Strada comunale.

Arezzo, 27 maggio 2025 – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Castelfranco Piandiscò che dalle ore 08.00 di mercoledì 4 giugno, causa lavori di rinnovo della rete idrica, si registreranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle seguenti vie: loc. Pulicciano, Strada comunale di Pulicciano, via del Fratino. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso della serata. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro...