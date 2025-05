Cassano su Allegri al Napoli | “Lui e De Laurentiis possono parlare solo di vini film e altre robe”

Antonio Cassano esprime un giudizio severo sul possibile approdo di Massimiliano Allegri al Napoli, sostenendo che il tecnico toscano, insieme al presidente De Laurentiis, non sia all'altezza per gestire la squadra. Secondo l'ex calciatore, un eventuale insuccesso sarebbe prevedibile, simile a quanto accaduto con Rudi Garcia. Cassano critica anche il contesto mediatico che favorirebbe Allegri, definendolo poco competente in materia calcistica.

L'ex calciatore dà un giudizio durissimo sul possibile arrivo del tecnico toscano sulla panchina azzurra. "Sarà un disastro come con Rudi Garcia. Il presidente è un incompetente e Max non sa di calcio. In Italia ci sono Caressa, Sabatini, Zazzaroni che lo spingono perché sono amici suoi"... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cassano su Allegri al Napoli: “Lui e De Laurentiis possono parlare solo di vini, film e altre robe”

Se ne parla anche su altri siti

Cassano su Allegri al Napoli: “Lui e De Laurentiis possono parlare solo di vini, film e altre robe” - Antonio Cassano non usa giri di parole per commentare le voci insistenti su Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli al posto di Antonio Conte. L'ex calciatore chiarisce un concetto: "No ... 🔗Segnala fanpage.it

Cassano: “Allegri al Napoli? Ci sarebbe da ridere! Leggo anche dell’Inter e…” - A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del possibile ritorno di Massimiliano Allegri su una panchina di Serie A ... 🔗fcinter1908.it scrive

Cassano profetizza: "Se Allegri va al Napoli, subito via Lobotka" - Il tecnico toscano Massimiliano Allegri è stato accostato anche al Napoli del presidente e imprenditore Aurelio De Laurentiis. Il pensiero di Cassano. 🔗Riporta msn.com