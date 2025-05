Cassano colpisce ancora | Allegri e De Laurentiis possono parlare di vini film o altro ma non di calcio

Antonio Cassano torna a far parlare di sé, puntando il dito su Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis. Mentre il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli rimane incerto, il club azzurro esplora nuove opzioni per la guida tecnica, con Allegri in cima alla lista. Cassano, con il suo stile provocatorio, sottolinea che i due dirigenti possono discutere di qualsiasi cosa, ma non di calcio.

Mentre si aspetta di capire quale sarà la decisione di Antonio Conte, se resterà ancora sulla panchina del Napoli o se invece ci sarà un divorzio prematuro, il club azzurro ha cominciato a prendere contatti con Massimiliano Allegri, uomo da sempre gradito al presidente De Laurentiis Antonio Cassano, come suo solito, non ha usato giri di parole per commentare le voci insistenti su Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli al posto di Antonio Conte. «Non ce l’ho con lui, con l’uomo. perché a me non me frega niente. Ma penso che faccia giocare le sue squadre di merda». Antonio la prende di petto: «Allegri non sa di calcio, in Italia ci sono Caressa, Sabatini, Zazzaroni che lo spingono perché sono amici suoi... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cassano colpisce ancora: «Allegri e De Laurentiis possono parlare di vini, film o altro, ma non di calcio»

