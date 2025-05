Cassano ancora contro Allegri | Tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia Napoli? Spero per loro che possa succedere questo

Nell'ultima puntata di "Viva el Futbol", Antonio Cassano esprime il suo parere su Massimiliano Allegri, attuale tecnico senza una squadra, commentando con ironia come tutti lo vogliano ma nessuno se lo prenda. Con il suo sguardo critico, Cassano affronta le voci che lo accostano al Napoli, lasciando intravedere il suo scetticismo sulle possibilità future del mister ex Juve.

Cassano contro Allegri: «Tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia». Il commento dell'ex attaccante sul tecnico, accostato alla panchina del Napoli. Nel corso di Viva el Futbol Antonio Cassano ha parlato tra le altre cose di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus che potrebbe sostituire Conte sulla panchina del Napoli. CASSANO – « Allegri tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia, si parla solo di lui ora. Per il Napoli si parla di lui ora. Ma come gioca? 4-3-3? Lobotka, tu sei il mio pupillo, se arriva Allegri fai in modo di andare via. Quando è arrivato Cassano al Milan, il signor Allegri faceva giocare Van Bommel e non Pirlo...

