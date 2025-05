Cassa straordinaria per i 18 dipendenti Melavì

La cooperativa Melavì si avvia verso la sua conclusione, con la sottoscrizione di un accordo per la cassa integrazione guadagni straordinaria destinata ai 18 dipendenti. Ieri, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato formalizzato il verbale che segna un nuovo capitolo nella storia dell'azienda, già in difficoltà, ora pronta a chiudere definitivamente.

Nuovo capitolo nella storia che ormai si avvia al capolinea della cooperativa Melavì. Ieri è stato infatti sottoscritto al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il verbale di accordo per la richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività dell'azienda per il periodo 1° maggio-31 dicembre (finanziato dalle Legge di Bilancio 2025) per i diciotto lavoratori e lavoratrici operai e impiegati assunti a tempo indeterminato. La società richiederà il pagamento diretto della Cigs da parte dell'Inps. Per gli altri 53 avventizi, invece, non è previsto alcun ammortizzatore sociale: per diversi di loro il contratto è già scaduto, per gli altri avverrà in questi mesi...

