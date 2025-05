caso zaniolo procura figc apre inchiesta sulla rissa di firenze

La Procura della Figc ha avviato un'inchiesta sulla rissa avvenuta negli spogliatoi di Firenze dopo la semifinale di campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. La Roma accusa un calciatore viola di aver aggredito due suoi giocatori, alimentando così un clima di tensione che potrebbe avere ripercussioni significative. L'episodio solleva interrogativi sulla gestione dei comportamenti sportivi a livello giovanile.

La Procura della Figc ha aperto un fascicolo di indagine sulla rissa andata in scena negli spogliatoi di Firenze al termine della semifinale di campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. Lo apprende LaPresse. Secondo la Roma, il calciatore della Fiorentina avrebbe aggredito due giocatori della Primavera giallorossa. Per la Fiorentina, invece, a innescare la miccia sarebbero stati i calciatori ospiti con offese rivolte a Zaniolo. Al termine della gara fra la Primavera di Roma e Fiorentina valida per i playoff, la societa' giallorossa ha denunciato un episodio increscioso. "Secondo quanto ricostruito, il calciatore Zaniolo - si legge in una nota diffusa dal club giallorosso - si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso... 🔗 Leggi su Iltempo.it