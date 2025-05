Caso Zaniolo la Procura Figc apre inchiesta sulla rissa di Firenze

La Procura Federale ha avviato un'inchiesta su una rissa avvenuta al termine della semifinale playoff di Primavera 1 tra Fiorentina e Roma, vinta dai viola per 2-1. Il calciatore Nicolò Zaniolo, attualmente in forza alla Fiorentina e ex della Roma, sembra essere stato coinvolto nell'incidente che ha sollevato preoccupazioni e interrogativi sulla condotta dei giocatori.

La procura federale ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto al termine di Fiorentina-Roma, semifinale playoff di Primavera 1, vinta dai viola per 2-1. A fine partita ci sarebbe stata una rissa che avrebbe coinvolto Nicolò Zaniolo, calciatore tesserato con la Fiorentina ed ex giallorosso. Al termine del match, in un comunicato stampa, la Roma ha riferito di "un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo. Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso - si legge nella nota - Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera...

