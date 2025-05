Caso Regeni in Tribunale anche il sindaco di Fiumicello | È mancato il senso dello Stato

Nel processo che indaga sulle circostanze della morte di Giulio Regeni in Egitto nel 2016, il sindaco di Fiumicello solleva interrogativi sul senso dello Stato. Oggi, il tribunale ascolta testimonianze chiave, tra cui l'Amministratore Delegato di Eni, Claudio De Scalzi, e gli ex ministri degli Esteri Angelino Alfano e Luigi Di Maio, mentre il caso continua a suscitare emozioni e interrogativi sull'operato delle istituzioni.

Nel processo per accertare le cause della morte di Giulio Regeni in Egitto nel 2016 è il giorno dell’ascolto dell’ Amministratore Delegato di Eni Claudio De Scalzi e degli ex ministri degli Esteri Angelino Alfano e Luigi Di Maio. Per l’occasione ha scelto di essere presente nell’aula del Tribunale di Roma Alessandro Dijust, sindaco di Fiumicello, il paese in provincia di Udine dove è cresciuto Regeni. “Il senso dello Stato è mancato. Qualche volta si sono fatti dei passi avanti e altre volte dei passi indietro. Non è stato un ballo di decenza rispetto ai valori della nostra Costituzione” ha detto Dijust in Piazzale Clodio prima di entrare in tribunale... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Regeni, in Tribunale anche il sindaco di Fiumicello: “È mancato il senso dello Stato”

