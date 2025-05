Caso Pierina Paganelli incendiata auto del consulente Davide Barzan

Un episodio inquietante ha colpito il consulente legale Davide Barzan, la cui auto è stata incendiata da un gruppo di vandali. Barzan sta assistendo Manuela Bianchi, nuora della vittima Pierina Paganelli, trovata morta il 3 ottobre 2023 a Rimini. L'attacco avviene in un contesto di tensione legata a un caso di omicidio che ha scosso la comunità locale.

Un gruppo di vandali ha dato fuoco all'auto di Davide Barzan, consulente legale che difende Manuela Bianchi nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata morta il 3 ottobre 2023 in un garage a Rimini. Bianchi era la nuora della vittima. Le fiamme, appiccate nel viale a Riccione sotto la casa del consulente, hanno interessato i cassonetti della nettezza urbana e due vetture, tra cui quella di Barzan che è stata completamente distrutta

