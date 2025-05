caso garlasco rischio contaminazione sulle impronte rilevate con polveri e adesivi

L'indagine sulla villetta di Garlasco si complica, con nuove preoccupazioni sollevate riguardo alle sessanta impronte rilevate dal Ris di Parma. Secondo recenti accertamenti, queste impronte, ottenute con polveri e adesivi, sarebbero a "forte rischio contaminazione". Questo elemento potrebbe avere ripercussioni significative sulle conclusioni delle indagini condotte dalla Procura di Pavia.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.