Caso Garlasco rischio contaminazione sulle impronte rilevate con polveri e adesivi

L'indagine sul caso di Garlasco si arricchisce di un nuovo sviluppo: le sessanta impronte rilevate dal Ris di Parma sono a "forte rischio contaminazione". Questa problematica, emersa durante l'analisi delle evidenze raccolte all'interno della villetta di via Pascoli, solleva interrogativi sulla validità delle prove e sull'andamento dell'inchiesta condotta dalla Procura di Pavia.

