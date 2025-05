Caso Chiara Poggi un dettaglio riapre l' inchiesta | il killer non si lavò le mani dopo il delitto Ecco perché gli inquirenti parlano di pista alternativa

L'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi si riapre grazie a un dettaglio inquietante: il killer non si lavò le mani dopo il delitto. Questa nuova scoperta ha spinto i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e la Procura di Pavia a esplorare una pista alternativa, interrogando nuovamente il caso di Andrea Sempio e dei suoi presunti complici. Un'evoluzione che potrebbe cambiare le sorti del processo.

Secondo la ricostruzione alternativa dell’omicidio di Chiara Poggi, su cui indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e la Procura di Pavia nel fascicolo a carico di Andrea Sempio indagato in concorso con altri, l’aggressore, a differenza di quanto riportato nella sentenza di condanna definitiva per Alberto Stasi, non si sarebbe lavato le mani in bagno e non avrebbe pulito poi... 🔗 Leggi su Feedpress.me