Case a 1 euro occhio ai costi occulti

Negli ultimi anni, le case a 1 euro sono diventate una strategia attrattiva per incentivare il ritorno alla vita nei comuni a rischio spopolamento. Tuttavia, dietro a queste offerte allettanti si celano costi occulti che possono gravare sui nuovi proprietari. Questo articolo esplora le insidie nascoste di queste iniziative, mettendo in luce gli aspetti da considerare prima di intraprendere un investimento in tali abitazioni.

Negli ultimi anni si assiste sempre più spesso a iniziative commerciali e di marketing, che riguardano abitazioni vendute a 1 euro, in comuni a rischio spopolamento. Ma quali sono i costi occulti, dietro queste iniziative con le quali molti primi cittadini provano a frenare la deriva preoccupante del deserto demografico?  I costi nascosti. Oltre al pagamento della cifra simbolica di 1 euro, vi sono ovviamente altre spese da sostenere. Innanzitutto, consideriamo che si tratta di solito di appartamenti i cui proprietari hanno ceduto al comune gratuitamente la proprietà , essendo in condizioni fatiscenti o non abitabili... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Case a 1 euro, occhio ai costi occulti

