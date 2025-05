Casavatore Fabrizio Celaj è il nuovo sindaco

Fabrizio Celaj è stato eletto nuovo sindaco di Casavatore, trionfando al primo turno con il 50,46% delle preferenze. Il candidato del centrosinistra ha battuto il concorrente Vito Marino, che si è fermato al 46,94%. Questo risultato segna un'importante vittoria politica per il centrosinistra nella cittadina napoletana.

