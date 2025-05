Casa occupata da un senzatetto a Mestre | parte lo sgombero lampo

Un'operazione di sgombero lampo ha coinvolto un'abitazione occupata da un senzatetto a Mestre. Gli agenti della squadra volante di Venezia, intervenuti su segnalazione della proprietaria, hanno trovato l'uomo mentre dormiva nell'appartamento inutilizzato. La situazione sottolinea le crescenti problematiche legate all'emergenza abitativa e al fenomeno dell'occupazione abusiva nelle aree urbane.

Quando sono entrati nell’abitazione, in un quartiere di Mestre, gli agenti della squadra volante di Venezia hanno trovato l’uomo che dormiva. Peccato che quella non fosse casa sua. Era stata la proprietaria dell’appartamento, inutilizzato da diversi mesi, a chiamare il 113. Una volta identificato, l’abusivo, un cittadino comunitario della Romania, è stato denunciato per occupazione arbitraria di immobili. Uno sgombero lampo, con denuncia a piede libero... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Casa occupata da un senzatetto a Mestre: parte lo sgombero lampo

Cosa riportano altre fonti

Casa occupata da un senzatetto romeno, parte lo sgombero lampo: è il primo caso di applicazione del nuovo decr; Casa occupata da senzatetto rumeno, sgombero lampo a Mestre. Primo caso di applicazione del decreto sicurezza; Decreto Sicurezza, Meloni rivendica la norma sugli sgomberi degli immobili occupati: cosa dice il testo; Casa, sgomberi lampo a chi occupa. Fuori i ladri in 24 ore, Molteni: “Solo il Pd contro”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Casa occupata da senzatetto rumeno, sgombero lampo a Mestre. Primo caso di applicazione del decreto sicurezza - Opposizioni sulle barricate in parlamento e scontri tra forze di polizia e manifestanti in piazza: è il giorno della fiducia chiesta dal governo, per bocca del ministro ... 🔗Come scrive ilmessaggero.it

Casa occupata da un senzatetto romeno, parte lo sgombero lampo: è il primo caso di applicazione del nuovo decreto sicurezza - MESTRE - Parte da Mestre l’applicazione del nuovo decreto sicurezza in materia di occupazioni abusive. La polizia ha infatti denunciato un cittadino romeno che era riuscito a impadronirsi di ... 🔗Riporta ilmessaggero.it

Casa occupata? Ora scatta lo sgombero immediato. Il decreto sicurezza diventa legge, Molteni “Solo il Pd ha voto contro” - Molteni: “Fino a 7 anni per chi occupa, intervento immediato della polizia. La sinistra vive fuori dal tempo” Arriva il reato di occupazione arbitraria: prime applicazioni, primi sgomberi La nuova nor ... 🔗Da msn.com

CIPRESSINA, VIAGGIO NELLA CASA DEI PROFUGHI