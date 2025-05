CASA-COMUNE | A NAPOLI IL PRIMO CO-HOUSING PER RAGAZZI CON DISABILITA’ COGNITIVE

A Napoli nasce "Casa Comune", il primo cohousing dedicato a ragazzi con disabilità cognitive. Questo spazio innovativo offre un ambiente sicuro e stimolante, permettendo ai giovani di vivere in autonomia sotto la guida di educatori qualificati. Un'opportunità unica per costruire relazioni, sviluppare competenze e vivere esperienze significative in una comunità accogliente e inclusiva.

Un posto tutto per loro, dove potranno vivere e sperimentare la loro autonomia sotto gli occhi attenti di educatori qualificati. Da oggi Napoli offrirà, per la prima volta, ai ragazzi con disabilità cognitiva la possibilità di un co-housing, “Casa Comune”, dove essere protagonisti, costruire relazioni e sviluppare attività professionali. La presentazione questa mattina a Palazzo San Giacomo alla presenza degli assessori Luca Trapanese e Antonio De Jesu e del prefetto di Napoli Michele Di Bari. Il progetto, nasce grazie alla partnership tra FoQus, Fondazione Quartieri Spagnoli (ente del Terzo settore che da anni lavora, con eccellenti risultati,alla riqualificazione dei Quartieri con un percorso a base educativa), il Comune del capoluogo partenopeo, Guber Banca, Enel Cuore e Fondazione Etica con il partenariato del Consorzio Co... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - “CASA-COMUNE”: A NAPOLI IL PRIMO CO-HOUSING PER RAGAZZI CON DISABILITA’ COGNITIVE

