Un nuovo colpo di scena nel caso del rapimento e delle presunte torture di Michael Valentino Teofrasto Carturan, il 28enne italiano sparito a New York per oltre due settimane. La polizia ha effettuato un secondo arresto, coinvolgendo William Duplessie, in un'indagine che continua a rivelare dettagli inquietanti. La comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi su questo inquietante episodio di violenza.

Un nuovo sviluppo nel caso del sequestro e delle presunte torture ai danni di Michael Valentino Teofrasto Carturan, il 28enne italiano rapito a New York per oltre due settimane. La polizia statunitense ha annunciato il secondo arresto nell’ambito delle indagini: si tratta di William Duplessie, figura ben nota nel mondo delle criptovalute, fondatore nel 2019 del Pangea Digital Asset Group e del Pangea Blockchain Fund con sede a Lugano, in Svizzera. Secondo quanto riferito dal New York Post, Duplessie si sarebbe consegnato volontariamente alle autorità ed è stato successivamente interrogato. Gli investigatori ritengono che abbia aiutato il trader John Woeltz, già arrestato, nell’organizzazione e nell’esecuzione del rapimento... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Carturan rapito e torturato a New York, c’è un nuovo arresto

