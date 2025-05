Cartoon Club Riminicomix 2025 la cultura pop torna in scena

Dal 13 al 20 luglio 2025, Rimini ospiterà la 41esima edizione del Cartoon Club / Riminicomix, un festival internazionale che celebra il cinema d'animazione, il fumetto e i games. Questa manifestazione promette di riportare in scena la cultura pop, offrendo un vivace crocevia di eventi, incontri e attività per appassionati di tutte le età, trasformando la città in un palcoscenico di creatività e intrattenimento.

(Adnkronos) – Dal 13 al 20 luglio 2025, la città di Rimini si trasformerà nuovamente in un vivace crocevia internazionale dedicato alla cultura pop, accogliendo la 41esima edizione del Cartoon Club Riminicomix – Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, del Fumetto e dei Games. Dopo il successo dell'anno precedente, che ha registrato oltre 200.000 presenze .

