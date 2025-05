’Carrara est’ blindata Stop al pagamento per la sosta in centro

A partire da martedì 3 giugno, il centro di Carrara non richiederà più il pagamento per la sosta, come annunciato dall'assessore Elena Guadagni durante la commissione Mobilità e traffico. Questa modifica rappresenta una delle principali novità nella viabilità cittadina, volta a incentivare l'afflusso di visitatori e supportare le attività locali. Scopriamo ulteriori dettagli su questa importante iniziativa.

CARRARA Da martedì 3 giugno stop al pagamento della sosta in centro. La decisione è stata annunciata dall’assessore Elena Guadagni, intervenuta nella commissione Mobilità e traffico del presidente Augusto Castelli per illustrare le principali novità della viabilità in centro città in seguito ai numerosi cantieri che si sono avviati in queste settimane. Il provvedimento, dopo essere stato deliberato dalla giunta comunale, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025. La scelta dell’amministrazione va incontro alle richieste che da tempo residenti e commercianti avevano fatto, in risposta soprattutto a quelli che saranno i probabili disagi dei prossimi cantieri in città... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Carrara est’ blindata. Stop al pagamento per la sosta in centro

Cosa riportano altre fonti

Cantieri a Carrara, stop al pagamento della sosta in centro - Il Comune: la decisione “vuole essere una risposta concreta ai disagi che residenti, commercianti e visitatori potrebbero incontrare nei prossimi mesi vista la concomitanza di numerosi cantieri in cit ... 🔗Da msn.com

Carrara est, al via i lavori. Citta blindata e disagi - Al via i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di Carrara est. Il cantiere aprirà la prossima settimana, nello specifico lunedì 5 maggio e l’intervento è diviso in due lotti. Il tutto ... 🔗Scrive lanazione.it