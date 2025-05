Caro presidente Mattarella La prego dica qualcosa sul genocidio in corso a Gaza!

In questo articolo, Bernardino De Bari si rivolge al presidente Mattarella, sollecitandolo a prendere posizione sul genocidio in corso a Gaza. Un appello urgente che invita a riflettere sulla storia del popolo ebraico e sulla necessità di sostenere i diritti umani per tutti i popoli, al di là delle divisioni geopolitiche.

di Bernardino De Bari “.Questo vorrei dire al popolo di Israele: siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati. e finalmente, poi, dopo la prima guerra mondiale, ebbero un territorio e una patria. e quindi anche un territorio e una patria, a mio avviso, devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace nel Medio oriente.”. Così parlava, durante il discorso di fine anno agli italiani, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il 31 dicembre 1981. Era, quello, un periodo storico terribile, segnato dalla disoccupazione, dal terrorismo italiano e da quello internazionale, dall’omicidio del Presidente Sadat per sabotare il dialogo nel Medio Oriente... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caro presidente Mattarella, La prego, dica qualcosa sul genocidio in corso a Gaza!

Cosa riportano altre fonti

Caro presidente Mattarella, la guerra civile non è finita - Illustre Signor Presidente della Repubblica, l'unico punto in comune che c'è fra il sottoscritto semplice giornalista e lei che è a capo dello Stato da dieci anni, è semplicemente il nostro far ... 🔗Segnala msn.com

Mattarella sta bene dopo il pacemaker, oggi già al Colle - Unanime l'incoraggiamento della politica italiana e non solo: "Mi unisco a tutti gli italiani nell'augurare una pronta guarigione al Presidente Mattarella. Caro Presidente, tutta l'Europa spera ... 🔗Si legge su ansa.it

Il Presidente Sergio Mattarella ricoverato: cosa è successo e quali sono le sue attuali condizioni - Il presidente Sergio Mattarella è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito per l'impianto di un pacemaker in un intervento programmato, senza preoccupazioni per la sua salute Il presidente della ... 🔗Da bigodino.it

RAI NEWS - Il presidente Mattarella all’Inail per commemorare i caduti del lavoro - (01-05-2015)