Arezzo, 27 maggio 2025 – Caro energia: incontro a San Giovanni Valdarno Come difendersi da contratti non richiesti e da pratiche commerciali scorrette Povertà energetica, mercato selvaggio, pratiche commerciali scorrette, contratti non richiesti. Questi i temi che Federconsumatori, Cgil e Spi hanno messo al centro di una serie di incontri nella provincia di Arezzo. Il caro energia e i meccanismi di tutela verranno illustrati anche nel quadro dei referendum di giugno che rappresentano un ulteriore elemento di tutela per il cittadino. Il prossimo appuntamento è in calendario per venerdì 29 maggio, alle ore 16, sarà presso il circolo Arci di San Giovanni...