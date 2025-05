Caro energia | incontro a San Giovanni Valdarno

Il caro energia continua a rappresentare una sfida per molti cittadini, creando situazioni di povertà energetica. In risposta a questa problematica, Federconsumatori, Cgil e Spi hanno organizzato incontri a San Giovanni Valdarno, focalizzandosi su temi cruciali come le pratiche commerciali scorrette e contratti non richiesti, per sensibilizzare e informare i consumatori sulle loro tutele nel contesto del mercato energetico attuale.

Povertà energetica, mercato selvaggio, pratiche commerciali scorrette, contratti non richiesti. Questi i temi che Federconsumatori, Cgil e Spi hanno messo al centro di una serie di incontri nella provincia di Arezzo. Il caro energia e i meccanismi di tutela verranno illustrati anche nel quadro...

