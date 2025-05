Carly Tommasini e Teresanna Pugliese lasciano momentaneamente l’Isola | “Visite mediche dopo un malessere”

Carly Tommasini e Teresanna Pugliese, concorrenti dell'Isola dei Famosi, hanno temporaneamente abbandonato il programma per sottoporsi a visite mediche a causa di un malessere. Mentre l'ex volto di Uomini e Donne è già tornata in gioco, la modella e attivista resta ancora assente. Scopri tutti i dettagli su questa situazione che ha sorpreso i fan del reality.

Ieri, lunedì 26 maggio, l'Isola dei Famosi ha fatto sapere che Carly Tommasini e Teresanna Pugliese hanno lasciato momentaneamente il gioco per sottoporsi ad accertamenti medici. L'ex Uomini e Donne è tornata poco dopo in spiaggia, ancora assente invece la modella e attivista... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Carly Tommasini e Teresanna Pugliese lasciano momentaneamente l’Isola: “Visite mediche dopo un malessere”

