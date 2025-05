Carlotta Ferlito | “Pensavano che avessi lasciato lo sport per fare l’influencer furono gli abusi ad allontanarmi”

Nel podcast "Storie oltre le stories" di Valentina Ferragni, Carlotta Ferlito racconta la sua transizione da atleta a influencer, chiarendo che non è stata una scelta, ma il risultato di abusi subiti nel mondo dello sport. Tra aneddoti leggeri e momenti di vulnerabilità, l'ex ginnasta condivide la sua esperienza con la perdita della madre e le difficoltà affrontate durante la sua carriera.

Ospite nel podcast di Valentina Ferragni "Storie oltre le stories", Carlotta Ferlito si è raccontata tra carriera e vita privata e ha ripercorso con leggerezza anche alcune delle fasi più complicate della sua vita, dalla perdita di sua madre alla denuncia delle umiliazioni subite durante gli allenamenti quando era una ginnasta... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Carlotta Ferlito: “Pensavano che avessi lasciato lo sport per fare l’influencer, furono gli abusi ad allontanarmi”

