Carlo Ancelotti dice con chi sta trattando il figlio Davide | “Per questo non è con me in Brasile”

Nella sua prima conferenza stampa come allenatore del Brasile, Carlo Ancelotti ha svelato dettagli interessanti sulla carriera del figlio Davide. Mentre il giovane allenatore non è al suo fianco in questa avventura, Carlo ha fornito un importante indizio riguardo ai progetti professionali di Davide, gettando luce su una relazione che si evolve tra paternità e sport. Scopri di più su questa dinamicità nel nostro articolo.

Davide Ancelotti comincerà la sua carriera da allenatore lontano da papà Carlo che nella prima conferenza stampa con il Brasile ha dato un indizio importante sul futuro... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Carlo Ancelotti dice con chi sta trattando il figlio Davide: “Per questo non è con me in Brasile”

