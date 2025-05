Carenza di giudici di pace oltre 1100 cause ferme | Giustizia di prossimità rischia il collasso

La carenza di giudici di pace sta mettendo a rischio la giustizia di prossimità, con oltre 1100 cause ferme e sentenze in attesa da cinque mesi. La situazione, evidenziata dall'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere presieduto da Angela Del Vecchio, richiede interventi urgenti per garantire un sistema giudiziario efficiente e tempestivo.

Sentenze ferme da 5 mesi, decreti ingiuntivi non resi esecutivi, almeno 1100 fascicoli che attendono l’iscrizione al ruolo. Sono i numeri del giudice di pace messi nero su bianco dall’ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, presieduto da Angela Del Vecchio, in una lettera inviata anche... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Carenza di giudici di pace, oltre 1100 cause ferme: "Giustizia di prossimità rischia il collasso"

Su questo argomento da altre fonti

Giudici di pace, una crisi infinita che rischia solo di aggravarsi - Sono la prima frontiera della giustizia, con un fortissimo impatto sulla vita dei cittadini e con un fine conciliativo e di ricomposizione dei conflitti ... 🔗Come scrive giornaledibrescia.it

A Torino mancano i giudici di pace - Da mesi a Torino gli avvocati stanno denunciando una grave carenza dei giudici ... di «paralisi» negli uffici dei giudici di pace. Per questo il 4 luglio oltre 500 avvocati avevano partecipato ... 🔗Riporta ilpost.it

I giudici di pace di Brescia devono gestire oltre 10mila casi all’anno - Negli uffici del distretto del Giudice di Pace (che comprende, oltre a Brescia, anche gli uffici di Chiari ... presidente della Corte d’Appello di Brescia parlò di «gravissima carenza di organico» ... 🔗Lo riporta giornaledibrescia.it

Torino, avvocati in marcia contro carenza di Giudici di pace