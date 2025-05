Cardinale Parolin | Fermare i bombardamenti a Gaza e liberare gli ostaggi

Il cardinale Parolin denuncia la situazione tragica a Gaza, esprimendo l'urgenza di fermare i bombardamenti e garantire l'accesso agli aiuti umanitari. Sottolinea l'importanza del rispetto del diritto umanitario internazionale e fa appello alla comunità internazionale affinché intervenga per proteggere la vita dei civili e facilitare la liberazione degli ostaggi. Un grido di solidarietà in un momento critico per la regione.

"Quello che sta accadendo a Gaza è inaccettabile. Il diritto umanitario internazionale deve valere sempre, e per tutti. Chiediamo che si fermino i bombardamenti e che arrivino gli aiuti necessari per la popolazione: credo che la comunità internazionale debba fare tutto ciò che è possibile per mettere fine a questa tragedia". E' quanto afferma il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, in un'intervista ai media vaticani. "Allo stesso tempo ribadiamo con forza la richiesta ad Hamas di rilasciare subito tutti gli ostaggi che ancora tiene prigionieri, e di restituire i corpi di quelli che sono stati uccisi dopo il barbaro attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele", aggiunge... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cardinale Parolin: Fermare i bombardamenti a Gaza e liberare gli ostaggi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cardinale Parolin: Fermare i bombardamenti a Gaza e liberare gli ostaggi - Il cardinale Parolin chiede la fine dei bombardamenti a Gaza e la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas, promuovendo il dialogo. 🔗Lo riporta quotidiano.net

Gaza e Ucraina: Parolin chiede stop alle bombe e dialogo per la pace - Il segretario di Stato della Santa Sede: “A Gaza serve il rispetto del diritto umanitario e la fine delle violenze” ... 🔗Si legge su notizie.tiscali.it

Vaticano: Parolin, “basta bombe a Gaza, chiediamo la tregua in Ucraina. Il Vaticano al servizio della pace” - “Quello che sta accadendo a Gaza è inaccettabile. Il diritto umanitario internazionale deve valere sempre, e per tutti”. In un’intervista ai media vaticani, il cardinale Pietro Parolin lancia un appel ... 🔗Da agensir.it

Ucraina senza pace tra bombe e diplomazia. Card. Parolin: Santa Sede farà la sua parte