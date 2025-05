Carceri più sicure in Capitanata | arrivano due nuovi commissari e due viceispettori

In Capitanata, la sicurezza nelle carceri si rafforza con l'arrivo di due nuovi commissari e due vice ispettori, parte di un contingente di 140 commissari e 401 vice ispettori formati. Con la conclusione del settimo corso allievi, i nuovi agenti inizieranno presto il loro servizio negli istituti penitenziari di Lucera, San Severo e Foggia, contribuendo a un ambiente più sicuro per il personale e i detenuti.

