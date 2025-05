Carceri in Umbria in arrivo 5 nuovi commissari e 6 vice ispettori

In Umbria, il recente completamento del 7° Corso allievi commissari e del 9° Corso allievi vice ispettori della Polizia penitenziaria porterà l'arrivo di 5 nuovi commissari e 6 vice ispettori. Tra le novità, un commissario assumerà il ruolo di vice comandante presso la Casa circondariale di Perugia, segnando un importante potenziamento delle forze di polizia nel sistema penitenziario regionale.

