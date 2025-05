Carcere Ausl al lavoro per assumere personale | previsti benefici economici

L'Azienda Sanitaria di Modena affronta una crisi di personale infermieristico nel carcere locale, in risposta a uno stato di agitazione sindacale. Con un aumento della domanda di servizi sanitari e una significativa diminuzione delle iscrizioni, l'Ausl si impegna a trovare soluzioni per assumere nuovo personale, evidenziando anche i potenziali benefici economici legati a questa iniziativa.

Dopo lo stato di agitazione sindacale indetto dal personale infermieristico del Servizio Ausl che opera nel carcere di Modena, la stessa Azienda Sanitaria fornisce il proprio quadro della situazione: "A fronte di una domanda crescente da parte del sistema sanitario vi è il crollo delle iscrizioni... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Carcere, Ausl al lavoro per assumere personale: previsti benefici economici

