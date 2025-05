Carabinieri bloccano due soggetti in fuga | recuperato ordigno esplosivo lanciato dal veicolo

Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento, insieme ai colleghi di San Giorgio del Sannio, hanno bloccato due individui in fuga, recuperando un ordigno esplosivo lanciato dal veicolo. L'operazione, svolta con grande tempestività , evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella nottata, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento unitamente a quelli della Stazione di San Giorgio del Sannio impegnati in un’operazione di controllo del territorio hanno portato a termine un intervento con grande tempestività che ha condotto all’arresto di due persone, un 35enne ed un 19enne, provenienti dal Napoletano, responsabili di gravi condotte messe in atto nel tentativo di eludere un controllo. Durante un normale servizio di pattugliamento, i militari hanno intimato l’alt a un veicolo sospetto. Alla vista del posto di controllo, il conducente ha ignorato l’ordine di fermarsi, dandosi alla fuga... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carabinieri bloccano due soggetti in fuga: recuperato ordigno esplosivo lanciato dal veicolo

Approfondimenti da altre fonti

Atripalda, pregiudicato aggredisce i Carabinieri durante un controllo: arrestato con 50 grammi di cocaina; LIMENA | FURTO DI RAME IN CIMITERO: I CARABINIERI BLOCCANO DUE PERSONE; I carabinieri bloccano un ladro in fuga recuperando un monopattino rubato; Isernia, rubano merce per 750 euro in un supermercato: Arrestati 2 soggetti di 28 e 31 anni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI MILAZZO SONO PRONTAMENTE INTERVENUTI, BLOCCANDO DUE DEI TRE SOGGETTI - ‘Notte di tensione nella centrale zona “Pescheria” di Milazzo, cuore pulsante della movida cittadina: lo scorso 6 aprile, tre giovani – di cui uno minorenne – si sono aggirati lungo le vie del centro ... 🔗messinamagazine.it scrive

Isernia, rubano merce per 750 euro in un supermercato: Arrestati 2 soggetti di 28 e 31 anni - Furto aggravato in concorso a Isernia: due cittadini rumeni arrestati dai Carabinieri mentre cercavano di allontanarsi con merce nascosta nei vestiti. Refurtiva restituita, entrambi in carcere #Iserni ... 🔗Come scrive lamilano.it

Carabinieri di Teramo intensificano i controlli tra costa e collina per prevenire reati contro il patrimonio e la sicurezza - I carabinieri di Teramo intensificano i controlli tra Alba Adriatica, Giulianova e Tortoreto, arrestando persone per droga, violenza e falsificazione di documenti, con particolare attenzione ai giovan ... 🔗Secondo gaeta.it