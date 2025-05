Cappellini rivela | Herrera mi disse | Giovane tocca a te… E segnai Ma quella Coppa…

In vista della finale di sabato contro il PSG, Renato Cappellini, leggenda dell'Inter e protagonista di due storiche vittorie in Coppa dei Campioni negli anni '60, condivide riflessioni suggestive sul suo passato e sull'importanza di questo trofeo. Le sue parole, ricche di nostalgia e motivazione, risuonano come un invito alla nuova generazione di calciatori.

Le dichiarazioni di Cappellini, simbolo dell'Inter che ha vinto due volte la Coppa dei Campioni negli anni '60, in preparazione per la finale di sabato sera contro il PSG. Renato Cappellini, centravanti della mitica Grande Inter, ebbe un legame profondo con la Coppa dei Campioni. La sua velocità e le sue reti furono fondamentali per il conseguimento di due trofei consecutivi nel 1964 e 1965, segnando in questo modo il suo posto nella storia del club nerazzurro a livello europeo. Cappellini si distinse come un protagonista nell'attacco alla Coppa, realizzando gol cruciali, come quello contro il Real Madrid nel 1967...

finale coppa campioni 63 64 tra inter e Real Madrid