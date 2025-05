Cappellini rivela | Herrera mi disse | Giovane tocca a te… E segnai Ma quella Coppa…

Nel clima di attesa per la finale di sabato sera contro il PSG, Renato Cappellini, icona della Grande Inter, condivide ricordi e emozioni legati alla storica vittoria della Coppa dei Campioni negli anni '60. Le sue parole evocano la magia di un epoca indimenticabile, sottolineando l'importanza del trofeo e l'eredità lasciata ai giovani calciatori attuali.

