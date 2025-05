Capi borse e scarpe iconici del guardaroba della principessa Diana vanno all' asta

Capi iconici del guardaroba della principessa Diana, tra cui la famosa felpa con il palloncino rosso e il Caring Dress, sono pronti a essere venduti all'asta. Questa collezione unica include anche accessori e bozzetti, offrendo ai fan un'opportunità imperdibile di possedere un pezzo della storia della monarchia. Non è la prima volta che i suoi abiti vengono messi all'asta, ma l'interesse rimane sempre vivo.

C’è la felpa con il palloncino rosso, l’ancor più famoso Caring Dress a fiori, un cappellino usato per andare in luna di miele. C’è perfino un bozzetto dell’ abito da sposa, insieme a borse, tailleur, scarpe e vestiti. Non è la prima volta che gli abiti di Lady Diana finiscono all’asta, certo, ma a Beverly Hills sta per arrivare la più grande collezione di abiti della defunta principessa mai venduta all’incanto. Duecento oggetti di Lady Diana all’asta. Nonostante siano passati quasi trent’anni dalla sua morte, il ricordo della Principessa del popolo è ancora molto sentito. Lady Diana costituisce ancora una fonte di ispirazione per la moda: i suoi outfit continuano a essere citati dalle passerelle e dalle stesse reali, che negli anni hanno reso omaggio a Lady D... 🔗 Leggi su Amica.it