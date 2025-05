Capannori Valentina travolta e uccisa da un’auto a 17 anni | conducente positivo ad alcol e droga

Un tragico incidente ha scosso Capannori (Lucca), dove Valentina Tolomei, appena 17enne, è stata travolta da un’auto mentre guidava la sua Vespa. L'impatto con una Mercedes Classe A è avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 maggio, rivelando che il conducente era positivo ad alcol e droga. La comunità è in lutto per la perdita di una giovane vita spezzata tragicamente.

Uno schianto nella notte. Un tragico incidente ha scosso Capannori (Lucca) nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio. Valentina Tolomei, 17 anni appena compiuti, è stata travolta da una Mercedes Classe A mentre era in sella alla sua Vespa 50, a pochi passi da casa. L'impatto, violentissimo, è avvenuto intorno all'1:30 in via Romana, all'incrocio con via Nuova di Paganico. Le responsabilità. A investire la giovane è stato un 29enne residente a Porcari, risultato positivo sia all'alcol che agli stupefacenti dopo i test effettuati all'ospedale di Lucca. L'uomo è stato fermato nella mattinata di lunedì 26 maggio alle 5:00, ma la notizia è stata resa nota solo il giorno seguente...