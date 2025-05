Caos bus sostitutivi la proposta di Varenna | Invertire il senso unico

Il recente weekend di sperimentazione dei bus sostitutivi per il blocco dei treni ha messo in luce gravi criticità, soprattutto a Varenna e Perledo. La proposta di invertire il senso unico rappresenta una possibile soluzione per migliorare la situazione, già difficile a causa del traffico nelle strette vie locali. L'articolo esplorerà le problematiche emerse e le potenziali misure da adottare.

Il weekend di sperimentazione dei bus sostitutivi per lo stop ai treni è stato un mezzo disastro. Criticità si sono riscontrate un po' ovunque, ma è a Varenna e Perledo che la situazione è diventata quasi insostenibile. Gravi difficoltà sia nel passaggio dei bus lungo le strette vie, sia... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Caos bus sostitutivi, la proposta di Varenna: "Invertire il senso unico"

