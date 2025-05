Caos al Viola Park Zaniolo aggredisce due giovani della Roma | cosa è successo

Dopo la semifinale del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, il Viola Park è stato teatro di un brutto episodio che coinvolge Nicolò Zaniolo. L'ex calciatore giallorosso è stato protagonista di un'aggressione nei confronti di due giovani giocatori della Roma negli spogliatoi, un evento che potrebbe avere conseguenze serie per lui e per il club. Ecco cosa è successo.

Il post partita della semifinale del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, andata in scena al Viola Park, rischia di costare caro a Nicolò Zaniolo, ex calciatore giallorosso che negli spogliatoi è stato protagonista di una rissa con due giovani giocatori del club capitolino. Secondo le prime ricostruzioni, Zaniolo sarebbe sceso dalla tribuna per salutare alcuni ragazzi della Fiorentina che avevano appena vinto la partita. Ma, venuto a contatto con dei tesserati della Roma, avrebbe colpito due di loro (uno addirittura con un pugno), generando una rissa. Il putiferio che si è scatenato al termine della partita rischia di avere pesanti ripercussioni in termini di giustizia sportiva per Zaniolo...