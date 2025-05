Canto collettivo in ricordo di Sara Campanella in piazza Magione

Il 31 maggio, a due mesi dalla tragica scomparsa di Sara Campanella, la piazza Magione si trasformerà in un luogo di raccolta e memoria. Alle 17.30, si terrà un canto collettivo, un gesto simbolico di solidarietà e riflessione contro la violenza. Un momento per onorare la sua memoria e affrontare insieme il dolore di una perdita che tocca profondamente la comunità.

Il 31 maggio, a due mesi esatti dalla scomparsa di Sara Campanella, momento aperto di raccoglimento condiviso in piazza Magione dove, alle ore 17.30 si terrà un canto collettivo. Un gesto semplice e potente di consapevolezza e cura della ferita della violenza.

