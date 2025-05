Cantieri infiniti e caos Code tra Careggi e Cure Ira degli automobilisti | A piedi si fa prima

Firenze, 27 maggio 2025 – Mattinata da incubo per gli automobilisti che ieri mattina hanno avuto la sfortuna di percorrere via di Careggi (dall’incrocio con via Bolognese). Traffico in tilt e nervi a fior di pelle a causa dei lavori di Publiacqua per sostituire una vecchia fognatura. I disagi si sono riverberati in tutta la città, ma con particolari criticità nella zona del Mugnone, in viale Volta, alle Cure e fino ai viali di circonvallazione. Per poter procedere agli interventi e alla conseguente riapertura dell’arteria, avvenuta nel pomeriggio, è stato necessario istituire un senso unico alternato e semafori, che hanno rallentato ulteriormente il flusso di mezzi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantieri infiniti e caos. Code tra Careggi e Cure. Ira degli automobilisti: “A piedi si fa prima”

